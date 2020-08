Campi Salentina: anziano positivo a test corona virus, tamponi in residenza sanitaria assistita Comunicazione del sindaco dopo l'accaduto nella Rsa (Di lunedì 3 agosto 2020) L'articolo Campi Salentina: anziano positivo a test corona virus, tamponi in residenza sanitaria assistita <span class="subtitle">Comunicazione del sindaco dopo l'accaduto nella Rsa</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

infoitsalute : Coronavirus, anziano positivo in Rsa a Campi Salentina: tamponi a tappeto - NoiNotizie : Campi Salentina (#Lecce): anziano positivo a test corona virus, tamponi in residenza sanitaria assistita #Rsa - GChielli : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus, anziano positivo in Rsa a Campi Salentina (Le): tamponi a tappeto - LaGazzettaWeb : Coronavirus, anziano positivo in Rsa a Campi Salentina (Le): tamponi a tappeto - Ilikepuglia : Il Coronavirus torna nelle Rsa pugliesi: due casi ad Andria e Campi Salentina -

Ultime Notizie dalla rete : Campi Salentina Coronavirus, anziano positivo in Rsa a Campi Salentina: tamponi a tappeto La Gazzetta del Mezzogiorno Contagiato un anziano ospite di una Rsa nel Salento: è allarme. Emiliano: «Piano anti-Covid e tavolo con i prefetti, non possiamo permetterci nuovo lockdown»

Il pallottoliere dei contagi da Covid-19 continua a registrare numeri preoccupanti. Cresce il numero dei casi positivi, dal Foggiano al Salento, ed è proprio in quest'ultima provincia che la Asl local ...

Coronavirus, anziano positivo in Rsa a Campi Salentina: tamponi a tappeto

Uno degli anziani ospiti della Rsa «San Raffaele» di Campi Salentina, è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’esame del tampone effettuato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove attualmente è ...

Il pallottoliere dei contagi da Covid-19 continua a registrare numeri preoccupanti. Cresce il numero dei casi positivi, dal Foggiano al Salento, ed è proprio in quest'ultima provincia che la Asl local ...Uno degli anziani ospiti della Rsa «San Raffaele» di Campi Salentina, è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’esame del tampone effettuato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove attualmente è ...