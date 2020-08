Barcellona, Rakitic in uscita ma niente Juventus. Il centrocampista piace in Premier (Di lunedì 3 agosto 2020) Rakitic, spesso accostato a big italiane come Inter e Juventus, potrebbe trovare una nuova sistemazione in Inghilterra. Infatti, il centrocampista croato piace all'Arsenal. L'IDEAcaption id="attachment 923663" align="alignnone" width="1024" Rakitic Barcellona (getty images)/captionL'Arsenal concentra anche il suo sguardo su Ivan Rakitic, forte dell'apprezzamento di mister Arteta. Secondo Le 10 Sport, il centrocampista croato del Barcellona potrebbe chiedere di lasciare la squadra blu e gli artiglieri potrebbero essere la loro prossima destinazione. Nel caso di fumata bianca, per il centrocampista si tratterebbe della prima avventura nel calcio inglese dopo dieci stagioni in Liga. ... Leggi su itasportpress

