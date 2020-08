Barack Obama continua a indossare le sneaker preferite dai geni della Silicon Valley (Di lunedì 3 agosto 2020) Un’immagine può valere mille parole, tranne nel caso della foto di Barack Obama mentre registra un podcast con la moglie Michelle che vale una sola parola ripetuta mille volte: NOOOOOOOOOOOOO! Questo perché lo sguardo scivola inevitabilmente su un dettaglio su cui è proprio impossibile sorvolare: le sneaker ai piedi dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America. Ancora una volta dobbiamo arrenderci di fronte all’evidenza dei fatti: Obama continua a indossare le Allbirds. https://twitter.com/jbillinson/status/1288458088308191233Non è la prima volta che Barack indossa le sneaker ecologiche in lana Merino tanto care ai geni della Silicon ... Leggi su gqitalia

TizianaFerrario : grande discorso di Obama,leggetelo perché troverete spunti che hanno un senso anche in Italia nella complicata stag… - Notiziedi_it : Usa, su Spotify debuttano le interviste di Michelle. E la prima è al marito Barack Obama - autoscoutaire : RT @Black_Igris: @autoscoutaire @ozyyeheh HAHAHAHAHAHAHAHAHA I SEE BARACK OBAMA IN THE FOREST - Black_Igris : @autoscoutaire @ozyyeheh HAHAHAHAHAHAHAHAHA I SEE BARACK OBAMA IN THE FOREST - RobertoBonfatt1 : Tale brevetto fu richiesto già il 21 gennaio 2020 dall’Istituto di Virologia di Wuhan, nell’ambito di rischiosissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama L'elogio funebre di Barack Obama su John Lewis: "Il vero coraggio sta nel restare uniti" La Repubblica SpaceX rientra sulla Terra, Trump e Obama si contendono il successo

Bob Behnken e Doug Hurley sono rientrati sulla Terra: con il pollice alzato in aria, Bob è uscito dalla capsula Crew Dragon, nelle acque del Golfo del Messico, nella missione pubblico-privata congiunt ...

Dare to Speak. Un piano per la libertà di parola

Milano. Margaret Atwood dice che “Dare to Speak” è “un libro che bisogna leggere” e qui si obbedisce subito. Il saggio di Suzanne Nossel, ceo di Pen America, l’organizzazione che vuole promuovere e pr ...

Bob Behnken e Doug Hurley sono rientrati sulla Terra: con il pollice alzato in aria, Bob è uscito dalla capsula Crew Dragon, nelle acque del Golfo del Messico, nella missione pubblico-privata congiunt ...Milano. Margaret Atwood dice che “Dare to Speak” è “un libro che bisogna leggere” e qui si obbedisce subito. Il saggio di Suzanne Nossel, ceo di Pen America, l’organizzazione che vuole promuovere e pr ...