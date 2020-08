Aumento pensioni di invalidità: tutte le ultime novità nel decreto Agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Con la bozza del decreto legge di Agosto, arrivano alcune novità per quanto riguarda l’Aumento delle pensioni di invalidità, soprattutto per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti a partire dai 18 anni invece che dai 60 anni. Al momento ricordiamo che dopo la sentenza della consulta del 23 giugno 2020 dal mese di Agosto per gli inabili al lavoro scatta l’Aumento dagli attuali 286,81 euro ai 516 euro mensili. Aumento pensioni di invalidità: nel DL Agosto diminuisce l’età minima a 18 anni Per prima cosa ricordiamo ancora una volta che al momento l’Aumento delle pensioni di invalidità spetta soltanto agli invalidi ... Leggi su pensionipertutti

SilvyKin92 : 8) aumento pensioni in linea con il costo della vita in Italia 9) NO MES o simili 10) NO TROIKA 11) NO privilegi=>… - Il13Apostolo : @INPS_it Siete tutte chiacchere come il #governoladro, si parlava di aumento pensioni d'invalidita, che poi neanche… - quotidianodirg : Aumento pensioni invalidità 2020: non solo per invalidi al 100% - poohloveranna : @SignoraDistrugg @rik_musmeci @FiorellaMannoia @giangolz Lo so da un po'.. Comunque sono uscite anche sui giornali.… - quotidianodirg : Pensioni invalidità 2020 in aumento: ecco chi spetta e requisiti -