Alberghi e ristorazione: altri tagli in vista (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo il barometro del KOF l'allarme dopo il crollo dello scorso trimestre non è ancora cessato Leggi su media.tio.ch

linomeschieri : @meteorologo777 si cerca di salvare la stagione turistica. sono tutte attività che lo stato fatica molto a soccorre… - Dov_EL : @MinutemanItaly @maxok07 La ristorazione e gli alberghi legati al turismo hanno avuto una mazzata mostruosa. Second… - Marinotoma : RT @Luca_Gualtieri1: In #Italia settori più colpiti nella prima parte dell’anno sono stati quelli dei servizi, soprattutto il comparto del… - crislomb : RT @Luca_Gualtieri1: In #Italia settori più colpiti nella prima parte dell’anno sono stati quelli dei servizi, soprattutto il comparto del… - presanellarete : RT @Luca_Gualtieri1: In #Italia settori più colpiti nella prima parte dell’anno sono stati quelli dei servizi, soprattutto il comparto del… -

La città metropolitana di Genova oltre a vantare il più grande centro storico d’Europa, ingloba l’incantevole Golfo Paradiso. Un piccolo golfo situato sulla riviera di levante, nella parte orientale d ...

Turismo ancora al palo La perdita è di 900 milioni

Confesercenti stima per Milano quattro milioni di presenze in meno nel 2020. E lo smart working dà il colpo di grazia. La proposta: zone franche per il rilancio.

