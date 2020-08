Smalling Roma, manca l’accordo tra i club: il difensore torna allo United (Di domenica 2 agosto 2020) Chris Smalling tornerà al Manchester United: manca l’accordo tra la Roma il club inglese per il rinnovo del prestito del difensore Come riportato da Sky Sport, Chris Smalling saluterà la Roma. Contro la Juventus è stata l’ultima partita del difensore con la maglia giallorossa. Non è stato trovato l’accordo tra la Roma e il Manchester United a prossima stagione e per il finale di questa. L’inglese non farà parte della lista Uefa e non ci sarà quindi contro il Siviglia giovedì prossimo alle 18.55 a Duisburg negli ottavi di finale. Una doccia fredda per Fonseca, che adesso dovrà ricostruire la sua ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma resta lontana l'intesa con il #ManUtd per #Smalling - OfficialASRoma : Triplice fischio ?? Conquistiamo i tre punti e ci assicuriamo il quinto posto. Dzeko ?? Smalling ?? Diawara ?? F… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - hombreofthecasa : @enzogoku69 Si può dire che Petrachi tra Smalling e Kalinic non ha fatto una buona figura? Dopo risoluzione, Ragnic… - salvooo75 : RT @CalcioPillole: #Calciomercato In attesa di conoscere il futuro di Smalling, in difesa la #Roma piazza il colpo Jan #Vertonghen. Il cen… -