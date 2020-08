Simona a Izzo a un mese dall’incidente mostra le sue condizioni di salute (Di domenica 2 agosto 2020) E’ passato un mese dall’incidente di Simona Izzo, una caduta in barca mentre era al largo di Capri, si sta riprendendo ma con fatica. L’attrice e regista ha voluto aggiornare i follower sul suo stato di salute. Le sue condizioni migliorano ma ci vuole ancora un po’ di tempo e pazienza prima di tornare a camminare come prima e di arrivare alla completa guarigione. Simona Inizio fa fatica a salire le scale, così tanta fatica che utilizza la seggiolina che usava la suocera. Fa così capire che il dolore è davvero ancora forte ma è anche sicura che tra un mese riuscirà a fare i gradini a 2 a 2. La Izzo si prepara anche al ritorno in tv, il prossimo 20 agosto sarà di nuovo pronta per il suo ... Leggi su ultimenotizieflash

