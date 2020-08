Serie A, il Lecce perde e va in B. Si salva il Genoa che batte 3-0 il Verona (Di lunedì 3 agosto 2020) Serie A, i risultati di domenica 2 agosto 2020: Lecce retrocesso in B. ROMA – Serie A, i risultati domenica 2 agosto 2020. Nella prima sfida di giornata la Fiorentina supera 3-1 la Spal. In serata arriva l’ultimo verdetto: Lecce retrocesso in B. Serie A, i risultati di domenica 2 agosto 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 2 agosto 2020, valide per la trentottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Spal-Fiorentina 1-3Bologna-Torino 1-1Genoa-Hellas Verona 3-0Lecce-Parma 3-4Sassuolo-Udinese 0-1 Serie ASerie A, Bologna-Torino 1-1: Zaza risponde a Svanberg Bologna-Torino 1-1 Marcatori: 18′ Svanberg (T), 66′ Zaza ... Leggi su newsmondo

