Riot annuncia un aggiornamento sul sistema di comportamento per combattere comportamenti tossici su LoL (Di domenica 2 agosto 2020) Riot Games ha appena annunciato in un posto sul sito ufficiale di League of Legends delle novità e dei cambiamenti nel sistema che controlla i comportamenti degli utenti su come conducono la loro partita. Fanno parte di questo sistema la mitigazione delle perdite di LP per i compagni di squadra AFK. Lo scopo di queste novità è quella di abbattere comportamenti antisportivi e tossici che possono essere tenuti talvolta dai giocatori di esports. In particolare gli sviluppatori si propongono di abbattere la frequenza di accadimento di cinque comportamenti indesiderati. I comportamenti sopracitati sono: collegarsi intenzionalmente con gli avversari, sabotare il gioco attraverso azioni distruttive, disconnettersi ... Leggi su esports247

esports247_it : Riot annuncia un aggiornamento sul sistema di comportamento per combattere comportamenti tossici su LoL… - agsmag_it : Un 'non' sport che diventa sport di riferimento. La Riot annuncia il suo nuovo logo dopo 10 anni. Riflessioni ed an… -