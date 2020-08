Live F1, GP Gran Bretagna in diretta: Hamilton leader, Magnussen crash, safety-car (Di domenica 2 agosto 2020) Contatto tra Albon e Magnussen col danese che picchia duramente contro le barriere mentre il pilota Red Bull prosegue. La direzione gara chiama subito la safety-carBuona partenza di Hamilton che... Leggi su ilmessaggero

SkySportF1 : Subito Safety Car in pista ? (giro 2/52) Albon tocca Magnussen e lo manda a muro all'ultima curva del primo giro Il… - SkySportF1 : UFFICIALE: niente #BritishGP per @HulkHulkenberg, fermato prima del via per un problema alla power unit ?? Il LIVE ?… - dagoool19 : RT @SkySportF1: Subito Safety Car in pista ? (giro 2/52) Albon tocca Magnussen e lo manda a muro all'ultima curva del primo giro Il LIVE ?… - readyplayer1__ : RT @SkySportF1: Subito Safety Car in pista ? (giro 2/52) Albon tocca Magnussen e lo manda a muro all'ultima curva del primo giro Il LIVE ?… - DelbonoRoberto : RT @SkySportF1: Subito Safety Car in pista ? (giro 2/52) Albon tocca Magnussen e lo manda a muro all'ultima curva del primo giro Il LIVE ?… -