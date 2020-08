La Spezia, saldi fra caldo e paura: è partenza lenta (Di domenica 2 agosto 2020) I commercianti: «Avvio soft, poi la gente è venuta». Costumi da bagno, sandali e borsette fra i capi più gettonati Leggi su ilsecoloxix

Doppio debutto al Brugnato 5 Terre Outlet Village: questo fine settimana partiranno sia i Summer Sales, i saldi estivi, sia le Jazz Nights, la rassegna pensata per l’estate. Primo dei cinque appuntame ...È arrivata l’ora di fare acquisti. A partire da oggi, per una durata di 45 giorni, gli appassionati di shopping potranno sbizzarrirsi con i saldi estivi, iniziati in tutta la Liguria. Rispetto allo sc ...