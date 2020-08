La mamma di Elena e Diego, uccisi dal padre: 'Non provo odio, odiare non mi ridarà i miei figli' (Di domenica 2 agosto 2020) Non prova odio, Daniela Fumagalli. Rabbia, dolore, ma odio no. Perché non avrebbe senso, perché odiare non le restituirà i suoi figli, Elena e Diego, uccisi dalle mani del padre Mario Bressi lo scorso ... Leggi su globalist

chedisagio : L'articolo più importante da leggere oggi è di @VeltroniWalter - lucfontana : La mamma dei gemelli uccisi dal padre: «Di Elena e Diego voglio ricordare i sorrisi. Io non odio» | da leggere Walt… - player_278 : Mamma: Elena perché stai ridendo? Io: - infoitinterno : Elena e Diego: le parole della mamma ad un mese dalla tragica scomparsa - stalkingitaly : Daniela, la mamma dei gemelli uccisi dal padre: «Di Elena e Diego voglio ricordare solo i sorrisi. Ho dolore, non o… -