Juve Campione d’Italia con un record negativo: il dato (Di domenica 2 agosto 2020) La Juve ha vinto lo Scudetto, il nono consecutivo, che ha portato anche un record negativo per la squadra bianconera La Juve ieri sera ha certificato la vittoria dello Scudetto con la premiazione, rigorosamente senza pubblico e con le maglie che saranno utilizzate nella prossima stagione. I bianconeri hanno perso 21 punti da situazione di vantaggio in questo campionato, uno in più della Roma nella stagione 1982/1983. record negativo quindi per la Juventus nell’era dei tre punti ma nonostante questo lo Scudetto è rimasto ai bianconeri. 21 – La #Juventus 2019/20 è la squadra Campione d’Italia che ha perso più punti da situazione di vantaggio nella storia della Serie A ... Leggi su calcionews24

