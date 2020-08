Inter, Sky: “Con Conte è rottura totale, Allegri in pole” (Di domenica 2 agosto 2020) L’Inter ieri sera ha chiuso il campionato di Serie A 2019/2020 con il successo esterno contro l’Atalanta, ma a far notizia sono state le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte, che ha confessato i propri malumori per non essere stato tutelato dalla società nel corso della stagione. Stando a quanto riporta Sky Sport la frattura sarebbe difficilmente ricomponibile, tante’è che all’Inter in questo momento c’è una netta contrapposizione tra la parte sportiva e quella dirigenziale. La dirigenza nerazzurra ha investito e acquistato i calciatori richiesti da Conte, puntando forte su di lui per aprire un nuovo ciclo vincente, ma lo stesso allenatore ha spiegato che non si tratta di problemi relativi al mercato: c’è qualcosa di più profondo. Se non dovesse ... Leggi su sportface

SkySport : Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - SkySport : Inter e Conte, gli scenari dopo le dichiarazioni di Bergamo - SkySport : Inter, Lukaku su Instagram: 'Grazie a tifosi e compagni. Siamo sulla strada giusta' - Sicilianodoc7 : RT @HCE__: Conte e Inter più lontani che mai, frattura difficilmente ricomponibile. O cambia qualcosa in modo clamoroso e le tensioni rient… - LordKry81 : RT @MilanNewsit: Sky - Conte e Inter più lontani che mai: Allegri in pole position -