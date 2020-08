Incendio L'Aquila, quarto giorno di lotta alle fiamme, procura apre fascicolo contro ignoti (Di domenica 2 agosto 2020) L'Aquila - La procura dell'Aquila ha aperto un fascicolo contro ignoti, assegnato al sostituto procuratore Guido Cocco, in seguito al sequestro di un presunto innesco nei pressi dell'Incendio nel territorio della frazione di Cansatessa, trovato nella serata di ieri. Un giovane che ha trovato l'artefatto ha chiamato la Polizia di Stato che ha proceduto al sequestro. I verbali sono stati inviati alla procura,che ha disposto un accertamento tecnico sul presunto innesco. Ci sono diverse piste investigative sull'origine degli incendi al vaglio degli inquirenti. Sul campo tutte le forze di polizia giudiziaria. Questa mattina sono ripresi gli interventi per il quarto giorno delle operazioni di spegnimento dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Incendi L’Aquila, in azione otto mezzi aerei e 215 uomini . Sono riprese alle 6 le operazioni di spegnimento degli incendi che da giovedì interessano l’area di Arischia e Cansatessa-Pettino, a L’Aquil ...Sono già 700 gli ettari di boschi andati in fumo: dispiegati 4 canadair per circoscrivere l’incendio che da giovedì incombe sopra i quartieri di Cansatessa e Pettino, densamente abitati Il Comune dell ...