Ibrahimovic, il record assoluto in Serie A: è il più vecchio ad andare in doppia cifra (Di domenica 2 agosto 2020) Aveva scherzato poche ore prima dell'ultima partita di campionato sulla sua età. E proprio "grazie" ai suoi 38 anni inoltrati, Zlatan Ibrahimovic ha messo a segno l'ennesimo record della sua incredibile carriera. Il centravanti del Milan, infatti, con il gol al Cagliari è entrato di diritto nel Guinness dei record della Serie A.Ibrahimovic: l'età solo un numerocaption id="attachment 988003" align="alignnone" width="537" Ibrahimovic (getty images)/captionCome ricorda Opta, con la rete segnata contro il Cagliari, Zlatan Ibrahimovic è diventato il più vecchio calciatore di Serie A ad essere arrivato in doppia cifra. Con i suoi 38 anni e 302 giorni, lo svedese è ... Leggi su itasportpress

