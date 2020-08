F1 GP Gran Bretagna, Mario Isola: “Valutiamo scelta delle mescole” (Di domenica 2 agosto 2020) “Le numerose forature nel finale di gara? Dobbiamo valutare perché se si tratta di un problema di usura non riusciremo a metterlo a posto con un cambio delle mescole mentre se il problema sono stati i detriti è una corsa diversa. Ora valutiamo dopodiché capiremo se la scelta morbida per il prossimo GP sarà da rivalutare”. Lo ha dichiarato il responsabile della Pirelli, Mario Isola, in merito alle numerose forature registrate nel finale del Gran Premio di Gran Bretagna. Negli ultimi giri della gara di Silverstone Bottas, Hamilton e Sainz hanno sofferto un cedimento delle gomme anteriori: un problema che può preoccupare in vista della prossima tappa, ancora in terra britannica, in occasione del ... Leggi su sportface

