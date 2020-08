Coronavirus, focolaio su una nave da crociera: 40 positivi (Di domenica 2 agosto 2020) Quaranta tra passeggeri e membri dell’equipaggio di una nave da crociera di lusso sono risultati positivi al Coronavirus in Norvegia e le autorità stanno cercando di rintracciare un numero di passeggeri di due recenti viaggi nell’Artico. Lo hanno riferito oggi funzionari della sanità pubblica, secondo quanto riporta il Guardian. Quattro membri dell’equipaggio della MS Roald Amundsen sono stati ricoverati in ospedale per problemi respiratori venerdì quando la nave è arrivata al porto di Tromsoe. I test hanno rilevato anche altri 32 dei 158 membri del personale erano infetti. La maggior parte sono filippini, il resto norvegesi, francesi e tedeschi. L’equipaggio è stato messo in quarantena sulla nave, ma i 178 passeggeri ... Leggi su meteoweb.eu

Contagi ancora in calo, per il secondo giorno di fila, pur tenendo conto del crollo dei tamponi (-17 mila) in 24 ore, e 8 vittime tutte in Lombardia: l’andamento del coronavirus in Italia segue ...

Il ministro Boccia contro Salvini: "Sbagliato guardare alle frontiere, il 75% dei positivi è italiano"

Il 75% dei positivi al coronavirus "è italiano, contagiato da altri italiani". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, criticando in una intervista al "Corriere della Ser ...

