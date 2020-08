Ciclismo, Gran Trittico Lombardo 2020: i favoriti della vigilia, c’è anche Nibali (Di domenica 2 agosto 2020) I favoriti alla vigilia del Gran Trittico Lombardo 2020, secondo appuntamento italiano della ripartenza del Ciclismo internazionale dopo la Strade Bianche. Lungo i 200 km da Legnano a Varese si riuniscono in via eccezionale Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine in un’unica Grande corsa che quest’anno ha attirato alcuni nomi davvero di grido. Andiamo dunque a scoprire quali sono i corridori più attesi e che potrebbero lasciare il segno sulle strade lombarde a pochi giorni dalla Milano-Sanremo 2020. Gran Trittico Lombardo: DATA, ORARIO E TV PERCORSO E ALTIMETRIA Nelle ultime ore è stata confermata la presenza di ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo Domani il #GranTritticoLombardo, presente anche #Nibali: i favoriti e i corridori più attesi alla vigilia - Cicloweb_it : Gran Trittico Lombardo 2020, la presentazione della corsa con la startlist ufficiale: riparte la Ciclismo Cup, tant… - Eurosport_IT : Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali! ???????? Nessuna frattura alla mano: lo Squalo ci sarà per il Gran Trittico L… - CiclismoSG : ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC: DALLE STRADE BIANCHE AL GRAN TRITTICO LOMBARDO - CiclismoSG : BARDIANI CSF FAIZANÈ: IL CALENDARIO ITALIANO PROSEGUE CON IL GRAN TRITTICO LOMBARDO E LA MILANO-TORINO -