Carabiniere aggredito: 4 arresti tra cui un minorenne (Di domenica 2 agosto 2020) Quattro persone, tra cui un minorenne di 17 anni, sono state arrestate perché ritenute responsabili del pestaggio dell'appuntato dei carabinieri che nella notte tra venerdi e sabato era intervenuto ... Leggi su tg.la7

