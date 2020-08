Aic, Calcagno: “Abbiamo fatto il possibile per la ripresa del calcio, coraggiosa la scelta di Spanò” (Di domenica 2 agosto 2020) Il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno è intervenuto su Rai2 a 90° minuto, commentando il futuro della Serie A ma facendo anche un bilancio degli ultimi mesi: “Credo che non potessimo augurarci un risultato migliore per la ripresa del calcio. Dopo tutto ciò che è accaduto durante il lockdown abbiamo fatto il possibile per ripartire e penso che tutti noi dovremmo esserne orgogliosi. Abbiamo reagito egregiamente e ci siamo fatti trovare pronti. Spero che si possa migliorare il protocollo – ha proseguito Calcagno – ma soprattutto che possa ripartire il calcio dilettantistico. Ci aspetta un duro lavoro per tornare a regalare a migliaia di persone la possibilità di tornare in campo. La prossima stagione di ... Leggi su sportface

