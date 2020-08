Vodka siberiana /5 – La gente sbagliata (Di sabato 1 agosto 2020) La creaturina somigliava a Joyce Carol Oates. Aveva un viso piccolo e scarnificato, come ignaro della corruttibilità. Aveva sempre freddo, era una mistica, presumi. C’era in lei qualcosa di sovrumano. La carne non la riguardava, il suo stesso corpo ne era privo. Era deforme, coperto, le sue ossa, le gambe, le braccia, erano degenerate dentro sindromi sconosciute. Era piegata, quando riusciva a tenersi su. Poi tornava nel suo letto. Il professore entrava sbrigativo e corrucciato, nella stanza in penombra, via via, andate, rimbrottava a una masnada di derelitti. E andavate tutti via, ma non appena lui si chiudeva in camera, con i suoi naturalisti francesi, Radio Radicale in frequenza, tornavate da lei. La porta era sempre aperta. Terzo piano. Siedi sul suo letto. La vecchia bosniaca si accomodava sulla poltrona di velluto Damasco dove altre volte avrebbe dormito Pietro nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

