Vite al limite su Real Time: Justin perde metà del suo peso (Di sabato 1 agosto 2020) Il 25 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda la quarta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Justin. Il dottor Nowsaradan in questo caso ha dunque affrontato un caso di un paziente ancora giovane. Vite al limite – Justin McSwain Justin, il protagonista, ha 28 anni e sarebbe uno studente universitario in carriera, ma il cibo ormai ha preso il sopravvento e rappresenta il suo unico motivo per uscire di casa. Justin ha ormai raggiunto i 290 chili e benché riesca ancora a vivere da solo, è di fatto dipendente dalla madre, l’unica persona che vede con regolarità. Justin McSwain oggi La storia di ... Leggi su ascoltitv

quellodeigatti : @stosuIIaIuna Sembra una di quelle frasi dei cicci all’inizio di vite al limite - fottutosbirro : a vite al limite c'è una ragazza che ha detto: ero un totale fallimento, quindi... perché non continuare a fallire?… - tommoiloveyou_ : chissà se harry sta guardando la dottoressa schiaccia brufoli e vite al limite - lindigesto_ : Ieri all’old wild west, oggi al mc donald’s. Sono quasi pronto per vite al limite. - DetEricShaw : 'Le nostre vite da sole non valgono nulla, ma insieme siamo qualcosa di unico.' OLTRE IL LIMITE… -