Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 08:30 (Di sabato 1 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2020 ORE 8:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE TRA AURELIA E PESCACCIO IN CARREGGIATA ESTERNA ED IL TRAFFICO è TORNATO REGOLARE COSì COME SU TUTTA L’A90 SEGNALIAMO NEBBIA A BANCHI SULLA A12 Roma TARQUINIA TRA FREGENE E CERVETERI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’USCITA DEL RACCORDO ANULARE E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER VERIFICHE TECNICHE RESTA CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA, IL TRAFFICO VIENE DEVIATO ... Leggi su romadailynews

