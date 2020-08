Tale e Quale Show, svelato il cast ufficiale: l’annuncio di Carlo Conti (Di sabato 1 agosto 2020) Tutto si muove per il grande rilancio di Tale e Quale Show, in arrivo a settembre con una nuovissima edizione. Il programma di Carlo Conti, tra i più apprezzati e seguiti del palinsesto di Rai Uno, dove da anni copre con successo lo spazio della prima serata, avrà in questo caso un compito non da poco; garantire il rilancio degli Show inediti dopo una primavera cancellata dal Covid e un’estate di lenta ripresa. Il suo sarà il primo vero big a rivedere la diretta, aprendo una nuova, rivoluzionata stagione. L’appuntamento è per il 18 settembre; il grosso nel frattempo sembra essere stato fatto. Da Luca Ward a Francesca Manzini e Pago, ecco le dieci star che la faranno da protagoniste nella nuova edizione di Tale e ... Leggi su velvetgossip

