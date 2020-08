Stefano De Martino dimentica Belen Rodriguez con lui: baci e teneri abbracci [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Stefano De Martino in vacanza col figlio Santiago Dopo essere stato nel calderone del gossip per diverse settimane, al momento Stefano De Martino si sta godendo la sua estate lontano dai riflettori. Il ballerino napoletano reduce dal successo di Made in Sud, sta passando qualche giorno di relax in compagnia del figlioletto Santiago, che ovviamente sono in assoluto i momenti più belli. Archiviata la storia d’amore con Belen Rodriguez, madre del ragazzino che ormai ha sette anni, si trova nella sua terra, Campania. A testimoniarlo sono i numerosi scatti che il professionista partenopeo posta con frequenza sul suo account Instagram. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto. Il ballerino napoletano e il figlio innamorato l’uno ... Leggi su kontrokultura

