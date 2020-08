Si erano lasciati da poco: lui la uccide e poi si spara al petto (Di sabato 1 agosto 2020) Emanuela Urso e Gianfranco Trafficante si erano lasciati da meno di un mese. Tragedia nel torinese, a Vinovo. Due giovani vite spezzate dalla follia. A sentire gli esperti – psicologi, psichiatri, sociologi – oggi l’uomo non accetta più di essere lasciato. E’ talmente debole che non è capace di superare la fine di una storia e il rifiuto. Un problema oggettivamente drammatico che in parte spiega una lunga scia di sangue lasciata da uomini che hanno scelto la morte alla separazione. E nella maggior parte dei casi, coinvolgendo chi non c’entrava nulla: i figli per esempio. Come può non tornare in mente, per esempio, la tragedia dei gemellini uccisi dal padre prima che si suicidasse? Anche in quel caso c’era la mancata accettazione di una separazione. L’ultima tragedia, nel ... Leggi su chenews

infoitinterno : OMICIDIO-SUICIDIO A VINOVO - Emanuela Urso e Gianfranco Trafficante si erano lasciati da meno di un mese - osamustea : - bloom e sky: 5/10 basic - stella e brandon: 8/10 insieme erano un amore srr - flora e helia: 10/10 nulla da aggiu… - Enki333 : @enews @AnnaTufano ma non si erano lasciati - meryanne61 : RT @imperfectpsyco: Si erano conosciuti in guerra Era destino Non si sarebbero lasciati mai Era una scelta #giornatamondialedellamicizia h… - aftervhours : è bellissimo rivedere lui ma orribile vedere sua mamma che è venuta a mancare l’anno scorso d’improvviso e che ci h… -

Ultime Notizie dalla rete : erano lasciati OMICIDIO-SUICIDIO A VINOVO - Emanuela Urso e Gianfranco Trafficante si erano lasciati da meno di un mese TorinoSud Salvini, il «day after» al Papeete «normalizzato» tra fioriere, violini e niente dj

MILANO MARITTIMA (Ravenna) — La festa della Lega romagnola parte in salita. Nel giro di poche ore, il calendario del classico appuntamento perde due presenze significative. Quella del governatore lomb ...

Vanno a fare la spesa e lasciano il figlio chiuso in auto con 40°

Hanno lasciato il figlio di 13 anni chiuso in auto, con una temperatura che all'esterno sfiorava i 40 gradi. Poi, mentre il ragazzino aspettava nella macchina rovente, sono andati a fare la spesa nel ...

MILANO MARITTIMA (Ravenna) — La festa della Lega romagnola parte in salita. Nel giro di poche ore, il calendario del classico appuntamento perde due presenze significative. Quella del governatore lomb ...Hanno lasciato il figlio di 13 anni chiuso in auto, con una temperatura che all'esterno sfiorava i 40 gradi. Poi, mentre il ragazzino aspettava nella macchina rovente, sono andati a fare la spesa nel ...