Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 38ª giornata (Di sabato 1 agosto 2020) L’ultimo weekend di una stagione anomala, l’ultima curva di un calcio sotto l’ombrellone. Si gioca tra oggi e domani la 38ª giornata di Serie A. Pochi i verdetti definitivi ancora da sancire: già decretata la squadra campione d’Italia, le qualificate a Champions ed Europa League e due retrocesse; resta da decidere chi si aggiudicherà la medaglia d’argento e chi farà compagnia a Brescia e Spal in B. Questa la programmazione tv del turno: le partite trasmesse da Sky e da Dazn. SABATO ore 18:00 Brescia-Sampdoria (Dazn) ore 20:45 Atalanta-Inter (Dazn) Juventus-Roma (Sky) Milan-Cagliari (Sky) Napoli-Lazio (Sky) DOMENICA ore 18:00 Spal-Fiorentina (Sky) ore 20:45 Bologna-Torino (Sky) Genoa-Verona (Dazn) Lecce-Parma ... Leggi su calcioweb.eu

Cambiano gli orari per l'ultima giornata e per chi guarda il calcio in tv o in streaming è un ritorno al passato: due fasce 18:30 e 20:45 e due giornate sabato e domenica 1 e 2 agosto con 7 partite in ...