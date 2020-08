Sbarchi, Lamorgese: "Più controlli e rimpatri" (Di sabato 1 agosto 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in un'intervista al Corriere della Sera pubblicata oggi parla del tema migranti e Sbarchi anche correlato all’epidemia di Covid. Il governo, spiega Lamorgese: "Non può permettersi di abbassare la guardia perché i dati epidemiologici, non solo quelli relativi agli stranieri, ci dicono che dovremo usare molta cautela nei prossimi mesi".La titolare del Viminale parla dei "passi obbligati" che si accinge a fare il ministero e cioè "rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia", per prevenire il rischio contagi.La ministra precisa che tutti i migranti che sbarcano sulle nostre coste "sono sottoposti al test sierologico e poi al tampone. La quarantena è ... Leggi su blogo

