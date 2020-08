Sampdoria, Yoshida: “Bella esperienza la Serie A. Futuro? C’è la possibilità di restare” (Di sabato 1 agosto 2020) Yoshida parla dopo il pari della Samp a Brescia, il difensore giapponese tocca anche il tema permanenza in Serie A,LE PAROLE DI Yoshidacaption id="attachment 996961" align="alignnone" width="1024" Yoshida (getty images)/caption "Sono molto contento -riportano i media ufficiali della Sampdoria-. È stato un periodo difficile, ma abbiamo fatto bene e possiamo rimanere in Serie A. È stata un’esperienza nuova per me, dopo 7 anni in Inghilterra tutto era differente e io sono uno a cui piace provare. Il Futuro? Non so ancora niente, però una cosa la posso dire: ho la possibilità di rimanere un altro anno, anche se per il club e per me è meglio avere un contratto più lungo. Parleremo con la società e ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Yoshida Sampdoria, offerto un biennale a Yoshida Corriere dello Sport Brescia-Sampdoria 1-1, i lombardi salutano la A con un pareggio

BRESCIA - Il Brescia saluta la Serie A e, con ogni probabilità, Sandro Tonali. Per Daniele Gastaldello, invece, è il giorno dell'addio al calcio: il calendario gli ha voluto concedere l'ultimo gettone ...

Brescia Sampdoria 1-1: Pari giusto

Termina 1-1 Brescia Sampdoria, decisive le marcature di Leris e Torregrossa. Sbaglia il rigore Quagliarella, non raggiungendo Vialli nella classifica del goleador più prolifici della Sampdoria. Bresci ...

BRESCIA - Il Brescia saluta la Serie A e, con ogni probabilità, Sandro Tonali. Per Daniele Gastaldello, invece, è il giorno dell'addio al calcio: il calendario gli ha voluto concedere l'ultimo gettone ...Termina 1-1 Brescia Sampdoria, decisive le marcature di Leris e Torregrossa. Sbaglia il rigore Quagliarella, non raggiungendo Vialli nella classifica del goleador più prolifici della Sampdoria. Bresci ...