Sampdoria, Ranieri: “Stagione positiva, ho sempre creduto alla salvezza. Quagliarella è un pericolo costante” (Di sabato 1 agosto 2020) Mister Claudio Ranieri ha commentato ai media ufficiali della Samp la prestazione dei blucerchiati a Brescia nella gara che chiude il campionato del club genovese.LE PAROLE DI Raniericaption id="attachment 989863" align="alignnone" width="1024" Ranieri (Getty Images)/caption"C’era un caldo tremendo – riportano i media ufficiali doriani-, tutte e due le squadre hanno dato fondo all’ultima goccia di energia ma, seppur con difficoltà, entrambe le squadre che hanno provato a vincere e la gara è stata piacevole. Il bilancio non può essere che positivo. Fin dal mio arrivo ho sempre creduto nella salvezza della Sampdoria, non pensavo però che avremmo centrato l’obiettivo con quattro giornate di anticipo sulla conclusione ... Leggi su itasportpress

