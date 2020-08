Pelle lucida del viso: cause della sudorazione eccessiva e come combatterla (Di sabato 1 agosto 2020) Sembra un problema stagionale ed irrisorio ma non è così: l’iperidrosi è una malattia. Ecco le cause che rendono la Pelle del viso lucida e sudata e come limitarne gli effetti peggiori. Che sia il 31 d’Agosto o di Dicembre per voi la situazione non cambia: la Pelle del viso e della fronte è sempre … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Pelle lucida Pelle lucida del viso: cause della sudorazione eccessiva e come combatterla CheDonna.it Trattamenti e rimedi per la pelle mista

La lucidità nella zona T è il primo tratto distintivo della pelle mista. Fronte, naso e mento sono le zone più unte del viso che presentano un eccesso di sebo rispetto al resto del viso. Il classico e ...

Le 10 migliori ciprie da acquistare nel 2020

La cipria è un cosmetico utilizzato come base per fissare il trucco, che assicura la lunga durata del correttore e del fondotinta. Ma non è tutto. La cipria ha la capacità di assorbire il sebo; in que ...

