Milan, Maldini: “Vogliamo continuare con Ibrahimovic” (Di sabato 1 agosto 2020) “Come ho detto più volte, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione. Serve continuità, la prossima stagione è improntata su questo. E Ibrahimovic è parte di questo progetto, non sarà una trattativa facile ma c’è l’intenzione di continuare con lui. Abbiamo Rebic, Leao, ragazzi giovani che con Ibrahimovic possono avere una crescita esponenziale”. Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini nel pre partita del match contro il Cagliari parlando dei progetti futuri del club rossonero: “Una delle condizioni per rimanere all’interno di un gruppo di lavoro è quella di condividere i progetti, serve unità. Al Milan c’è – sottolinea il dirigente ai microfoni di Sky Sport – se no non sarei ... Leggi su sportface

