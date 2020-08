Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il loro primo incontro come coppia fu un disastro (Di sabato 1 agosto 2020) Quando Maria De Filippi e Costanzo si incontrarono il loro incontro non andò per niente bene, anzi. Ma poco tempo dopo scoppiò l’amore. foto fonte facebookCostanzo e De Filippi costituiscono una delle coppie più longeve della televisione. I due sono sposati dal 1995 e da lì non si sono mai lasciati. A quanto pare il matromonio è così solido perché hanno una forte intesa intellettuale che li ha aiutati nel tempo a superare qualsiasi possibile crisi. Del resto Costanzo, prima di Maria, ha avuto altri matrimoni, ma solo con la conduttrice è riuscito a trovare un vero e proprio equilibrio. Ma qual è il loro segreto? Evidentemente i due ... Leggi su chenews

