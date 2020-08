Malore in mare all’Argentario, muore la principessa Giorgiana Corsini (Di sabato 1 agosto 2020) Firenze, 1 ago. – (Adnkronos) – La principessa Giorgiana Corsini, animatrice della vita culturale ed artistica fiorentina, fondatrice della mostra ‘Artigianato e Palazzo’ nello storico palazzo Corsini di Firenze, è morta a causa di un Malore mentre nuotava nelle acque dell’Argentario. Aveva 80 anni. Era nata a Varese il 3 agosto 1939 come Giorgiana Avogadro di Valdengo e Collobiano, era sposata con il principe Filippo Corsini, 83 anni, da cui ha avuto quattro figli: Duccio, Elena Sabina, Nencia ed Elisabetta Fiona. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Grosseto in codice rosso con l’elisoccorso, inutili sono stati tuttavia i tentativi di salvare la nobildonna colpita da un probabile infarto. ... Leggi su calcioweb.eu

