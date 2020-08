Locatelli s’infuria con Conte: «Folle lo stop al distanziamento sui treni. Non ci hai consultato» (Di sabato 1 agosto 2020) stop al distanziamento di un metro per i treni a lunga percorrenza. La notizia coglie di sorpresa persino Locatelli. “Il comitato tecnico non ne sapeva nulla”. Siamo sconcertati come lo è Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) , nonché componente del Cts. Che quindi dovrebbe essere informato dei fatti prima che accadano. La querelle è lo stop al distanziamento sui treni deciso in queste ore dal governo. A che serve il Comitato tecnico scientifico se poi Conte decide in solitudine? Il solitamente imperturbabile Locatelli stavolta perde il suo aplomb. Locatelli perde il suo autocontrollo “Stupisce un po’, per non dire che ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli s’infuria Paolo Giordano ci spiega che il Coronavirus è pericoloso... Pangea.news