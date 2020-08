Juventus-Roma 1-3, le pagelle di CalcioWeb: la sfida tra seconde linee va ai giallorossi. Sarri, c’è da preoccuparsi? [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Juventus-Roma 1-3, le pagelle di CalcioWeb – E’ una sfida anomala. Ad inizio agosto, ad obiettivi raggiunti e con tante seconde linee per preservare le energie di Coppa. Anche per questo, ma non solo, è una gara a suo modo storica. E’ stata l’ultima in assoluto dell’arbitro Rocchi. E, anche, la Roma ha vinto per la prima volta in questo impianto, l’Allianz Stadium. E pensare che l’undici di Fonseca era passato in svantaggio con il gol di Higuain in avvio. Poi tanta (quasi solo) Roma. Kalinic pareggia di testa e Perotti la ribalta e la chiude: prima su rigore e poi con un contropiede magistralmente mandato avanti da Zaniolo. Tantissime riserve mandate in campo da ... Leggi su calcioweb.eu

