Il motore si surriscalda: a fuoco la Volante della polizia, agenti salvi per miracolo (Di sabato 1 agosto 2020) Auto della in fiamme intorno alle 13.30 di oggi, sabato 1 agosto, in via degli Scrovegni a Padova . A quanto sembra il rogo è divampato per un surriscaldamento del motore . Per fortuna i poliziotti ... Leggi su leggo

PADOVA - Auto della polizia in fiamme intorno alle 13.30 di oggi, sabato 1 agosto, in via degli Scrovegni. A quanto sembra il rogo è divampato per un surriscaldamento del motore. Per fortuna i polizio ...

