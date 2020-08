Formula 2, Gara GP Gran Bretagna 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti (Di sabato 1 agosto 2020) Il russo Nikita Mazepin su Hitech Gran Prix vince il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di Formula 2, davanti al cinese Guanyu Zhou su UNI-Virtuosi e al giapponese Yuki Tsunoda su Carlin, quattordicesimo e lontanissimo dal podio il leader del mondiale Robert Shwartzman. L’italiano Luca Ghiotto chiude soltanto al diciassettesimo posto, mentre Mick Schumacher riesce ad agguantare la nona posizione e due punti preziosi. In classifica Shwartzman mantiene il primato, ma Callum Ilott e Christian Lundgaard si avvicinano pericolosamente. ordine D’arrivo Gara (TOP TEN) 1- Mazepin (Hitech Gran Prix) 2- Guanyu Zhou (UNI-Vituosi) 3- Yuki Tsunoda (Carlin) 4- Christian Lundgaard (ART ... Leggi su sportface

Per Alexander Albon non si è trattato di un grande sabato, con una bruciante eliminazione in Q2 che lo ha relegato in 12a posizione. Dopo l'errore di ieri, che lo ha visto andare a sbattere alla Stowe ...Dopo pochi metri della Feature Race sembrava un sabato perfetto per Mick Schumacher. Callum Ilott, compagno nella Ferrari Driver Academy e titolare della prima fila con la seconda posizione guadagnata ...