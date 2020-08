"Figli di putt***, devi morire", poi gli sputi: in strada, brutale aggressione a Francesco Facchinetti. La ragione? Nessuna (Di sabato 1 agosto 2020) Attimi di terrore per Francesco Facchinetti, al centro di un brutto episodio di cronaca che ha raccontato su Instagram: è stato vittima di una violentissima aggressione verbale. L'ex Dj Francesco ha spiegato che un signore sui 50 anni si è avvicinato a lui dopo aver abbassato il finestrino, dunque gli ha sputato sulla macchina senza alcuna ragione. Poi gli insulti e le minacce: "Figlio di putt***, muori". Facchinetti spiega che a quel punto voleva intervenire, affrontarlo, ma l'intervento del collega che era in macchina con lui lo ha dissuaso dal farlo. Seccondo l'ex di Alessia Marcuzzi, era stato aggredito soltanto perché famoso e il balordo lo aveva riconosciuto: "Lo avrei voluto ammazzare", afferma. Poi però riflette: "Chi ... Leggi su liberoquotidiano

ilgrilloparlan2 : @_DAGOSPIA_ I soliti accattoni di Trenitalia per fare cassa si arriva all inverosimile miserabili figli di putt... - Atlantidiana : Selvaggi bestie ignoranti figli di putt... Gli animali capiscono di più e ce li troviamo tra i piedi cercano di st… - mafaldina61 : @LaconicaMente @Adnkronos Certo altrimenti come fanno a ingrassare i loro c/c sti figli di putt abusivi - mafaldina61 : @valy_s Ancora insistono sti figli di putt - DonatoCavallo6 : @Jerry_3_ @falliremooggi @notrealsebaros La cosa che mi più ridere,(odio altri termini tanto in voga qui) sono i tw… -

Ultime Notizie dalla rete : Figli putt*** Gasperini: “I figli di putt*** sono quei deficienti che cantano questo coro. Gesto di maleducazione e insulto pesante da accettare” fiorentinanews.com Francesco Facchinetti, vittima di un’aggressione: “Lo avrei ammazzato”

Francesco Facchinetti, l’ex dj-Francesco, torna a far parlare di sé in seguito ad un’aggressione subita. Il figlio di Roby Facchinetti racconta la rabbia che lo ha assalito. Francesco Facchinetti è s ...

Horton Smith: il primo Masters Champion

1909, Springfield in Missouri. Pochi libri ma tanto bestiame, il secondo frutta anche più dei primi e quindi un bue (in questo caso) vale più di Dostoevskij. Così la pensa Perry Smith, abile a guadagn ...

Francesco Facchinetti, l’ex dj-Francesco, torna a far parlare di sé in seguito ad un’aggressione subita. Il figlio di Roby Facchinetti racconta la rabbia che lo ha assalito. Francesco Facchinetti è s ...1909, Springfield in Missouri. Pochi libri ma tanto bestiame, il secondo frutta anche più dei primi e quindi un bue (in questo caso) vale più di Dostoevskij. Così la pensa Perry Smith, abile a guadagn ...