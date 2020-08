Entella, porte chiuse per le norme anti-covid? Alcuni tifosi guardano la partita sulla gru (Di sabato 1 agosto 2020) Le norme anti-covid hanno comportato diverse restrizioni in tutti i settori, compreso quello del calcio, che in questi mesi di ripartenza ha dovuto fare a meno dei tifosi all’interno degli stadi. Alcuni supporters, però, si sono ingegnati in maniera molto particolare, come Alcuni tifosi della Virtus Entella. Stando a quanto riportato dall’Ansa, infatti, i ‘Supporter San Salvatore’, con tutte le autorizzazioni del caso, hanno sistemato i furgoncini con le gru dietro i distinti e hanno riassaporato le emozioni di una partita dal vivo. Il gesto dei tifosi è stato molto apprezzato dalla squadra, tant’è che il tecnico Boscaglia, i ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieB | #Entella, porte chiuse per le norme anti-covid? Alcuni tifosi guardano la partita sulla gru - UgoBaroni : RT @CorSport: Porte chiuse ai tifosi? La nuova frontiera è affittare una gru! ?? - CorSport : Porte chiuse ai tifosi? La nuova frontiera è affittare una gru! ?? - V_Entella : ?? Il derby è già alle porte, ripartiamo? ? ???? #Entella #ForzaEntella #unasolasquadra #calcio #serieB -