Covid, per la Cgia a rischio default 1,7 milioni di micro imprese (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Quattro micro imprese su 10, poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi. A dirlo è la Cgia dopo aver appreso i risultati dell’ultima nota mensile pubblicata dall’Istat sull’andamento dell’economia italiana. L’Istituto, infatti, ha realizzato un sondaggio su un campione rappresentativo di aziende italiane di diversa dimensione da dove è emerso che le micro realtà aziendali sono, tra tutte, quelle più in difficoltà.“Ci riferiamo – esordisce il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – a quel ceto medio produttivo costituito da imprese dei servizi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

robersperanza : Una bella notizia: si avvia, presso lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona, la sperimentazione sui… - GassmanGassmann : Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19 | #ionondimentico #rispettiamoleregole per loro.?? - caritas_milano : Effetti devastanti dell'Emergenza Covid-19 Pil Italia -12,4%: contrazione senza precedenti e allarme per oltre 2.1… - bfogli1 : RT @francescatotolo: 33 #migranti positivi al #Covid_19 sono stati trasferiti a Palermo per passare il periodo di #quarantena nell’hotel Sa… - PE_Italia : ?????? Come proteggersi da frodi in rete organizzate da chi sfrutta le paure generate dal coronavirus? ??Qui trovi alc… -