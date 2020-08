Bird shot! Un piccolo incidente per lo streamer Lynchy (Di sabato 1 agosto 2020) Il mondo degli Esports è un mondo strano, ma a volte, la stranezza diventa veramente qualcosa di spassoso e senza senso, come quello che è successo in Australia, dove uno streamer di nome Lynchy stava giocando a Valorant, il capolavoro di casa Riot Games, mentre stava streamando il tutto su suoi canali. L’Australia si sa, è un posto che può essere molto pericoloso, vista la presenza di un grande numero di creature che possono essere letali per noi umani, ma anche quelle che vengono considerate innocue, posso dare i loro problemi ai poveri giocatori del mondo degli Esports… e non solo. Mentre stava giocando col gioco nato dalla stessa casa produttrice di League of Legends, un uccello, sembra una gazza ladra, entra in casa di Lynchy e comincia ad aggredirlo, risultando nella sua ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : Bird shot Rc per il Tiro dinamico Armi e Tiro