Bambù la pianta dai mille usi, come utilizzarla (Di sabato 1 agosto 2020) Negli ultimi anni il bambù ha subito una continua crescita, se prima era vista come una pianta ornamentale adesso viene utilizzata per svariati usi. Definita acciaio verde per la sua resistenza. Origini del bambù Il bambù è una pianta perenne sempre verde, cresce spontaneamente e non ha bisogno di essere seminata, annaffiata o concimata. Non soffre di particolari malattie o parassiti che possono danneggiarla e di conseguenza non ha bisogno di essere trattata con antiparassitari, pesticidi e diserbanti. Cresce all’infinito. La pianta è originaria delle regioni tropicali e subtropicali dell’estremo Oriente ma anche in Africa vi sono alcune specie, esistono oltre 1000 specie in tutto il mondo che vanno da dimensioni piccole fino a raggiungere altezze ... Leggi su quotidianpost

