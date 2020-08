Bagnino positivo in spiaggia: chiuso il lido, paura per i bagnanti (Di sabato 1 agosto 2020) Altro Bagnino positivo al Covid 19 e chiusura di un secondo stabilimento balneare, a Sabaudia. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione Lazio . 'La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea ... Leggi su leggo

fanpage : Bagnino positivo a Sabaudia: il comune fornisce ai bagnanti un kit per il distanziamento sociale - zazoomblog : Sabaudia trovato un altro bagnino positivo: chiuso il Lido Azzurro - #Sabaudia #trovato #altro #bagnino - raffo1900 : RT @fanpage: #Covid_19 Ancora un bagnino positivo a #Sabaudia - fanpage : #Covid_19 Ancora un bagnino positivo a #Sabaudia - Agenzia_Dire : Un altro stabilimento chiude a Sabaudia: positivo al #COVID19 un bagnino. -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnino positivo

È risultato positivo al Coronavirus un altro bagnino in servizio in una spiaggia della provincia di Latina, sempre a Sabaudia. Si tratta di un giovane in servizio presso lo stabilimento di Sabaudia Li ...L’Unità di Crisi della Regione Lazio rende nota la presenza di un altro caso di Coronavirus a Sabaudia. Anche questa volta, purtoppo, si tratta di un bagnino. “La Asl di Latina ha disposto la chiusura ...