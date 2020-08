A.A. A. vendesi Borsa SPA (Di sabato 1 agosto 2020) Borsa SPA è ufficialmente in vendita, in tutto o in parte. La società London Stock Exchange, ieri, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali, ha confermato che sono in corso “colloqui esplorativi” per la cessione di Borsa Italiana o di una sola sua parte, il grande mercato MTS dei titoli di stato italiani, che la società che gestisce Piazza Affari controlla con una quota del 62%. LSE in realtà ha precisato che “non c’è certezza” che vada in porto l’operazione, che appare necessaria ai fini dell’acquisizione di Refinitiv, la grande banca dati europea concorrente di Bloomberg, detenuta da Blackstone e Reuters. Proprio l’acquisto di questo asset ha creato delle difficoltà con l’Antitrust e già da tempo si profilava ... Leggi su quifinanza

di Elena Comelli La Borsa Italiana è ufficialmente in vendita. Il London Stock Exchange, che la controlla dal 2007, ha finalmente confermato di aver "avviato discussioni esplorative" che "potrebbero t ...

di Elena Comelli La Borsa Italiana è ufficialmente in vendita. Il London Stock Exchange, che la controlla dal 2007, ha finalmente confermato di aver "avviato discussioni esplorative" che "potrebbero t ...