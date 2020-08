28 migranti via dall'hotspot. Terrore a Ragusa: 9 positivi (Di sabato 1 agosto 2020) Gabriele Laganà Gli immigrati, dopo aver ferito un carabiniere, sono scappati dall'hotspot di contrada Cifali a Ragusa. Nove dei fuggitivi sono positivi al coronavirus Sempre più complicata la gestione degli immigrati in Sicilia. Mentre continuano gli sbarchi, con circa 300 persone arrivate a Lampedusa alle prime luci dell’alba, nella Regione cresce la paura per un possibile rischio sanitario. La scorsa notte, infatti, sono scappati dall'hotspot di contrada Cifali a Ragusa 28 stranieri: tra questi, ben 9 soggetti erano risultati positivi al coronavirus. A rendere pubblica la notizia con un video postato su Facebook è stato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, al termine di una visita-lampo ... Leggi su ilgiornale

