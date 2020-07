Un altro giovane talento nella scuderia di Totti: ecco lo juventino Luis Hasa (Di venerdì 31 luglio 2020) Francesco Totti prosegue nella sua nuova vita da procuratore, o meglio scopritore di talenti. L'agenzia di scouting ("CT10") ha già messo a segno diversi colpi giovanissimi, tutti nati tra il 2003 e il 2004: il portiere Filippo Manzari, il terzino Andrea Nesci, i centrocampisti Simone Bonavita e Riccardo Pagano e l'attaccante Mateo Retegui. A questi si è aggiunto un altro gioiellino di casa Juve. Visualizza questo post su Instagram @francescoTotti ?❤️ Un post condiviso da Luis Hasa... Leggi su 90min

Tiniric : RT @AntigoneOnlus: Jhonny Cirillo era troppo giovane per morire suicida in una galera italiana. I suoi venticinque anni meritavano ben altr… - PaolaSacchi3 : @AnnamariaCorra7 @matteosalvinimi @stefaniacraxi Persino un giovane collega di sx, ma persona autonoma intellettual… - 1926Azzurro : @CavBianconero @sscnapoli Sto ancora aspettando l'altro giocatore che il Napoli avrebbe dovuto prendere con le ste… - GhineaNL : RT @falzefriend: 'La norma narrativa è che il giovane ragazzo emaciato e timido salvi l’universo e risplenda agli occhi della sua contropar… - andreozzi93 : @irrisolvibile Però se il prezzo è quello( tra l’altro chi dice 50 chi 60 chi 70) mi sembra un po’ eccessivo per un… -

Ultime Notizie dalla rete : altro giovane Tentato omicidio in campagna: in cella un altro giovane allevatore di Orani La Nuova Sardegna Braghin: "La Serie A Women rimane il nostro obiettivo principale. Mercato? Fatto scelte conservative"

È un gruppo difficile da migliorare. È arrivata una giocatrice in un ruolo specifico in cui avevamo esigenza, arriverà a giorni una giovane calciatrice dall’Argentina e poi, visto che il mercato ...

Russia, tre sorelle uccidono il padre dopo anni di torture e abusi sessuali: ora rischiano fino a 15 anni di carcere

Rischiano una condanna fino a quindici anni di carcere le tre sorelle russe accusate di aver ucciso il padre. Kristina, Angelina e Maria Khachaturyan — all’epoca 19, 18 e 17 anni — si sarebbero vendic ...

È un gruppo difficile da migliorare. È arrivata una giocatrice in un ruolo specifico in cui avevamo esigenza, arriverà a giorni una giovane calciatrice dall’Argentina e poi, visto che il mercato ...Rischiano una condanna fino a quindici anni di carcere le tre sorelle russe accusate di aver ucciso il padre. Kristina, Angelina e Maria Khachaturyan — all’epoca 19, 18 e 17 anni — si sarebbero vendic ...