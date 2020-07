Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 08:10 (Di venerdì 31 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio il Senato autorizzato al processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms festeggiano i Palamara i biglietti e Gli scafisti è stato il commento dell’ex Ministro dell’Interno sbarchi Intanto in aumento con il ministro Di Maio che convoca l’ambasciatore della Tunisia positivi al coronavirus 131 migranti ospiti di un centro del Trevigiano e altri 28 nell’ agrigentino Intesa tra maggioranze lamorgese sul nuovo testo che supera ideale sicurezza del leader della Lega oggi la ministra dell’interno incontrerà il suo omologo francese darmene crollo record per il PIL degli Stati Uniti il peggiore di sempre meno 32 9% tracollo che pesa sulle borse con le piazze europei che chiudono tutto in profondo rosso ieri e ... Leggi su romadailynews

#Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi Il Veneto è la regione più colpita Crollo record del Pil francese: -13,8%.

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 382 nuovi casi e 3 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Test e mascherine contro il Covid da movida

"In queste ultime settimane anche a Pistoia – afferma Tomasi ...

Sì all’alleanza per i minori lanciata da Lojudice

Prendendo spunto dall’indagine partita da Siena voci autorevoli sostengono l’iniziativa di un gioco di squadra per tutelarli.

