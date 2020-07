Uccise Michael Brown a Ferguson, nessuna accusa (Di venerdì 31 luglio 2020) Il primo procuratore afroamericano della contea non ha voluto «violare la sua professione» Leggi su media.tio.ch

New York, 31 lug 06:54 - (Agenzia Nova) - Darren Wilson, l’agente di polizia statunitense che nel 2014 uccise con la propria arma d’ordinanza il 18enne afroamericano Geroge Brown a Ferguson, nel ...Milano, 31 lug. (askanews) - Un giudice, afroamericano, in Missouri ha deciso che non è possibile perseguire il poliziotto, bianco, che nel 2014 uccise il 18enne nero Michael Brown. Dopo anni di batta ...